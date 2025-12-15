 Aller au contenu principal
USA : hausse conforme aux attentes de l'indice NAHB en décembre
information fournie par AOF 15/12/2025 à 16:27

(AOF) - L’indice NAHB, qui évalue le niveau du marché du logement individuel, a progressé d’un point comme prévu en décembre. Il s’est ainsi installé à 39 points, contre 38 un mois plus tôt. Il remonte ainsi à son plus haut niveau depuis le mois d’avril dernier (40 points).

