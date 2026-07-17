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USA : hausse à nouveau timide de la production industrielle en juin
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 15:20

Après une augmentation de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), la production industrielle américaine s'est à nouveau accrue de seulement 0,1% en juin, à comparer à une hausse de 0,2% attendue par le consensus.

Dans le détail, la production manufacturière proprement dite a marqué le pas le mois dernier par rapport à mai, tandis que celles des secteurs minier et des utilities ont progressé chacune de 0,4%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est resté stable à 76,1% en juin, un niveau encore inférieur de 3,3 points à sa moyenne de long terme sur la période 1972-2025.

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