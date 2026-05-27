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USA-Goldman Sachs voit l'indice S&P 500 à 8.000 points en fin d'année
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 08:43

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Goldman Sachs a relevé sa prévision pour l'indice boursier américain S&P 500, estimant que celui-ci atteindra 8.000 points en fin d'année contre 7.600 anticipé jusqu'ici, en raison notamment de la solidité des résultats des entreprises.

L'indice large de la Bourse de New York a fini mardi à 7.519,12 points, battant son précédent record du 14 mai, et devra encore progresser de 6,4% pour atteindre le nouvel objectif fixé par Goldman Sachs.

"La croissance des bénéfices a été le moteur de la performance globale du S&P 500 depuis le début de l'année, et nous prévoyons que cette dynamique se poursuivra dans les mois à venir", écrit Goldman Sachs dans une note publiée mardi.

L'intermédiaire a également relevé sa prévision de bénéfice par action du S&P 500 à 340 dollars pour 2026, ce qui implique une croissance de 24% en rythme annuel, et à 385 dollars pour 2027, soit une nouvelle hausse de 13%.

Les nouvelles perspectives de Goldman Sachs font écho à une série d'avis optimistes émis par d'autres intermédiaires, UBS Global Wealth Management étant le dernier en date à avoir revu la semaine dernière ses prévisions à la hausse, citant des bénéfices solides tirés de l'intelligence artificielle (IA) qui pourraient contribuer à compenser les pressions inflationnistes et les risques d'approvisionnement liés au conflit avec l'Iran.

Selon l'intermédiaire, les bénéficiaires des infrastructures d'IA devraient générer environ la moitié de la croissance des bénéfices de l'indice cette année. Le groupe note également que si la faiblesse des dépenses de consommation et la hausse des coûts constituent des risques, les investissements importants dans l'IA compenseront ces pressions.

(Rédigé par Kanishka Ajmera; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 08:43:15.

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