USA : gains de productivité confirmés à 4,9% au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:26
Cette nouvelle envolée de la productivité, qui fait suite à une progression de 4,1% observée au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 5,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 0,5%.
La progression de 4,9% de la productivité non agricole américaine ayant largement absorbé une hausse de 2,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non agricoles ont diminué de 1,9% au 3e trimestre.
A lire aussi
-
La croissance de l'économie de l'Inde devrait se poursuivre à un rythme soutenu lors de l'année fiscale 2026-2027, malgré les incertitudes géopolitiques mondiales et la guerre des droits de douane engagée par les Etats-Unis, a indiqué jeudi son ministère des Finances. ... Lire la suite
-
TotalEnergies a annoncé jeudi la reprise complète de l’ensemble des activités du projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique, interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi en ordre dispersé, les investisseurs analysant les résultats des géants de la "tech", qui ont fait état d'une nouvelle hausse des dépenses liées à l'IA, et les perspectives en matière de politique monétaire américaine. Dans ... Lire la suite
-
En larmes, Pino Terzo Di Dio regarde les pompiers sauver ses cinq perroquets, parmi les derniers animaux évacués de Niscemi, ville sicilienne menacée par l'effondrement d’un pan de colline. "Ils ont peur", confie-t-il à l'AFP, la voix tremblante, tandis que les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer