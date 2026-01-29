 Aller au contenu principal
USA : gains de productivité confirmés à 4,9% au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:26

Conformément aux attentes des analystes, la productivité non agricole aux Etats-Unis a grimpé de 4,9% en rythme annualisé au 3e trimestre 2025, selon la 2e estimation du Département du Travail qui confirme ainsi son estimation préliminaire.

Cette nouvelle envolée de la productivité, qui fait suite à une progression de 4,1% observée au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 5,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 0,5%.

La progression de 4,9% de la productivité non agricole américaine ayant largement absorbé une hausse de 2,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non agricoles ont diminué de 1,9% au 3e trimestre.

