USA : forte croissance du marché de l'emploi malgré le coronavirus

Le département du Travail a fait état vendredi de 273.000 créations d'emplois non-agricoles en février, comme en janvier, mois pour lequel le chiffre a été fortement révisé à la hausse après une estimation initiale à 225.0000. (Crédits photo : Unsplash - Ben White ) WASHINGTON, 6 mars (Reuters) - Les créations d'emplois ont dépassé les attentes en février aux Etats-Unis, ce qui montre la solidité de la première économie mondiale face au risque que fait peser l'épidémie de coronavirus. Le département du Travail a fait état vendredi de 273.000 créations d'emplois non-agricoles en février, comme en janvier, mois pour lequel le chiffre a été fortement révisé à la hausse après une estimation initiale à 225.0000. Les économistes interrogés par Reuters attendaient pour février 175.000 créations d'emplois. Le taux de chômage est tombé pour sa part à 3,5%, un creux de près de 50 ans, et le salaire horaire moyen a progressé de 0,3%. Ces chiffres ne traduisent pas pleinement l'impact du coronavirus sur l'économie américaine mais ils démontrent que le marché du travail demeure robuste. Ils ne manqueront pas de relancer le débat sur le besoin qu'avait la Réserve fédérale de baisser mardi en urgence ses taux de 50 points de base. (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

