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USA : forte baisse des stocks de pétrole brut la semaine passée
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 16:47

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis s'élevaient à 418,2 millions de barils lors de la semaine se terminant le 12 juin, signalant une baisse de 8,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

L'agence gouvernementale rapporte aussi que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 1 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont diminué de 0,9 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Par comparaison, les analystes tablaient sur un repli bien plus limité des stocks de pétrole brut, de 4,6 millions de barils, mais sur une baisse un peu plus forte des réserves d'essence, de 1 million de barils.

Pétrole et parapétrolier
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