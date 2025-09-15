 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Forte baisse de l'indice d'activité "Empire State" en septembre
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 14:35

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse plus forte que prévu en septembre, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à -8,7 ce mois après 11,9 en août.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 5,00 en septembre.

La composante des nouvelles commandes ressort à -19,6 en septembre après +15,4 le mois dernier et celle de l'emploi à -1,2 après +4,4.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois atteint +14,8 en septembre après +16,0 en août.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

