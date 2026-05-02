USA-Etranglée par la hausse des cours du brut, Spirit Airlines cesse ses activités

(Actualisé avec déclarations du secrétaire aux Transports)

par Sabrina Valle, David Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Doyinsola Oladipo

La compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines FLYYQ.PK a cessé ses opérations samedi, devenant la première victime du secteur liée à la guerre en Iran, après l'échec de discussions avec ses créanciers autour d'un plan de sauvetage du gouvernement américain.

L'effondrement du transporteur, provoqué par un doublement des prix du carburant aérien depuis le début du conflit il y a deux mois, devrait entraîner la suppression de milliers d'emplois.

Il constitue aussi un revers politique pour le président Donald Trump, qui avait proposé une aide de 500 millions de dollars pour sauver Spirit, malgré l'opposition de plusieurs de ses conseillers les plus proches et de nombreux républicains au Congrès.

Aucun transporteur américain de la taille de Spirit, qui a représenté jusqu'à 5% des vols aux États-Unis, n'avait été liquidé depuis vingt ans. La compagnie contribuait à maintenir des tarifs plus bas sur les marchés où elle concurrençait les grands acteurs du secteur.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré samedi qu'il ne pensait pas que le gouvernement doive venir en aide à un groupe de compagnies aériennes à bas coûts ayant sollicité une aide publique de 2,5 milliards de dollars en raison du prix élevé du kérosène.

"Je dirais qu'à ce stade, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Elles ont accès à des liquidités. Si elles souhaitent s'adresser au gouvernement américain, nous serions un prêteur de dernier recours. Si elles peuvent trouver des fonds sur les marchés privés, je pense que c'est mieux pour elles', a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Newark après la faillite de Spirit Airlines.

Il a ajouté que la perspective d'un sauvetage financier de Spirit avait été perçue par certaines compagnies comme une occasion d'obtenir de l'argent, " pas nécessairement par besoin, mais par opportunité ".

Un groupe de compagnies aériennes américaines à bas coûts comprenant Frontier ULCC.O et Avelo, réunies au sein de l'Association of Value Airlines, a déclaré lundi avoir proposé d'échanger des bons de souscription convertibles en participations contre une aide de 2,5 milliards de dollars du gouvernement américain.

L'Association of Value Airlines a confirmé avoir demandé à l'administration Trump de créer une réserve de liquidités de 2,5 milliards de dollars, destinée exclusivement à compenser les coûts supplémentaires de carburant "en tant que mesure nécessaire et ciblée visant à stabiliser les opérations et à maintenir des tarifs aériens abordables pendant cette période de volatilité".

Elle a aussi notamment demandé au Congrès de suspendre une taxe fédérale d'accise de 7,5% sur les billets d'avion.

(Sabrina Valle, David Shepardson Rajesh Kumar, Singh Doyinsola Oladipo; version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)