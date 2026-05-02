Bourges: la free party géante sur un terrain militaire se poursuit sans incident majeur

Des participants à une free party sur un site militaire à Cornusse, près de Bourges, le 1er mai 2026 dans le Cher ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La foule continue à grossir mais la free party géante commencée vendredi sur un champ de tir militaire près de Bourges se poursuit sans incident majeur, selon la préfecture qui renouvelle les appels à la prudence.

Les autorités comptabilisaient 20.000 participants samedi matin, mais d'autres ont continué à arriver en vue de la soirée, point d'orgue de ce Teknival 2026 pour de nombreux teufeurs qui entendent autant s'amuser que protester contre le durcissement de la législation contre ces rassemblements techno illégaux.

La fête bat déjà son plein depuis vendredi, avec des teufeurs aux tenues bariolées ou torse nu qui vibrent en face des murs de son. Derrière eux, les tentes, fourgons et autres véhicules des participants s'étendent à perte de vue sur l'immense terrain herbeux.

A Cornusse, petit village à moins de 2 km de là, les nuisances sonores sont restées réduites grâce à un vent favorable et cette foule imprévue pose surtout des problèmes logistiques, comme la collecte des déchets, explique la maire, Edith Raquin.

"Il y a eu pas mal d'échanges avec même des personnes âgées, pour qui le festival passe un petit peu au-dessus de la tête, mais elles étaient ravies de converser avec ces jeunes", assure-t-elle.

"C'est cool!", confirme Paulette, une retraitée de 64 ans qui habite le village. "Pour une fois qu'il y a de l'animation, profitons-en !"

Selon la préfecture du Cher, les services de secours avaient pris en charge 12 blessés légers samedi matin. Lors d'une visite du dispositif de sécurité et de secours, le préfet Philippe Le Moing Surzur a également mentionné une personne heurtée par un véhicule.

Quarante-cinq pompiers et 30 secouristes de la protection civile restent postés près du Teknival pendant tout l'événement et le dispositif "est capable de monter en puissance", a assuré le préfet.

Un des participants à une free party sur un site militaire à Cornusse, près de Bourges, le 1er mai 2026 dans le Cher ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

"On doit pouvoir faire face au pire, et le pire pour nous, ce serait l'explosion d'une munition de la Deuxième Guerre mondiale", dont certaines sont encore enfouies dans les zones boisées bordant la free party, installée sur un vaste champ de tir militaire, insiste-t-il.

Sur leurs réseaux sociaux, les organisateurs du Teknival diffusent des pictogrammes appelant les teufeurs à ne pas faire de feu, ne pas creuser et ne pas ramasser d'objets. Mais un certain nombre des blessés pris en charge depuis vendredi se sont coupés en manipulant des éclats d'obus très tranchants, a dit le préfet.

Au total, 600 gendarmes sont déployés sur 14 points de contrôle en périphérie de la zone, où les premiers teufeurs sont arrivés tôt vendredi matin.

Les forces de l'ordre ont "déjà procédé à 32 verbalisations, en majorité pour détention de stupéfiants, à 26 infractions au Code de la route et 4 gardes à vue", selon la préfecture.

Les forces de l'ordre ne sont pas présentes sur le site lui-même, selon des participants interrogés par l'AFP, pour qui "ça se passe très, très bien".

Des personnes se rendent à une free party sur un site militaire à Cornusse, près de Bourges, le 2 mai 2026 dans le Cher ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

"J'avais entendu qu'il allait y avoir beaucoup de monde mais une fois sur place, ça fait un choc quand même de voir autant de gens réunis au même endroit", lâche ce jeune homme de 22 ans, sous couvert de l'anonymat.

Pour son amie de 19 ans, cette présence massive, avec de nombreux teufeurs venus de l'étranger, "c'est un gros message contre la répression".