USA/Election-Trump va contester tous les récents Etats "revendiqués par Biden"

WASHINGTON, 5 novembre (Reuters) - Donald Trump a annoncé jeudi qu'il allait contester en justice les résultats des Etats récemment "revendiqués" par Joe Biden, affirmant sans preuve que des fraudes électorales avaient eu lieu en certains endroits où son adversaire démocrate est donné vainqueur à l'occasion de l'élection présidentielle de mardi aux Etats-Unis. "Tous les récents Etats revendiqués par Biden seront contestés par nous sur le terrain juridique en raison de Fraude Electorale et de Fraude aux Elections dans l'Etat", a écrit le président américain sur Twitter, sans citer d'Etat ni d'exemple de fraude présumée. (Lisa Lambert version française Bertrand Boucey)

