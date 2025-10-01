 Aller au contenu principal
USA : destruction de 32 000 emplois privés en septembre (ADP)
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 14:28

Le secteur privé aux Etats-Unis a détruit 32 000 emplois en septembre, selon le rapport mensuel du cabinet ADP, alors que les économistes anticipaient en général des créations nettes.

'Malgré la forte croissance économique observée au deuxième trimestre, cette publication confirme la prudence des employeurs américains en matière d'embauche', commente Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.

Le secteur ayant créé le plus de postes a été celui de l'éducation et de la santé (+33 000), tandis que des destructions ont été observées notamment dans celui des loisirs et de l'hôtellerie (-19 000), ainsi que les services professionnels (-13 000).

