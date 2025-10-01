USA : destruction de 32 000 emplois privés en septembre (ADP)
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 14:28
'Malgré la forte croissance économique observée au deuxième trimestre, cette publication confirme la prudence des employeurs américains en matière d'embauche', commente Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.
Le secteur ayant créé le plus de postes a été celui de l'éducation et de la santé (+33 000), tandis que des destructions ont été observées notamment dans celui des loisirs et de l'hôtellerie (-19 000), ainsi que les services professionnels (-13 000).
