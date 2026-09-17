USA : des mises en chantier de logements sous les attentes en août

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont diminué de 2,6% en août 2026 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un nombre annualisé de 1 275 000, selon le département du Commerce, alors que le consensus visait 1 310 000.

De même, les permis de construire de logements américains, qui préfigurent les mises en chantier à venir, ont reculé de 2,7% à 1 394 000 le mois dernier, manquant donc les 1 410 000 qu'anticipaient en moyenne les économistes.

Par ailleurs, le département du Commerce indique que les achèvements de logements se sont établis à un nombre annualisé de 1 128 000 en août, en chute de 11,9% par rapport à juillet.