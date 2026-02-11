USA : des créations d'emplois bien supérieures aux attentes en janvier
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:38
Le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 4,3% le mois dernier, alors qu'il était attendu en moyenne stable à 4,4%. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 62,5% et le revenu horaire moyen a augmenté de 3,7% sur un an.
Par ailleurs, les créations de postes non agricoles de novembre et décembre 2025 ont été révisées en baisse, de 56 000 à 41 000 et de 50 000 à 48 000 respectivement, soit un solde de révision négatif de 17 000 pour ces deux mois.
