USA/Coronavirus-Uber demande un accès rapide au vaccin pour ses chauffeurs

NEW YORK, 4 décembre (Reuters) - Uber Technologies UBER.N a demandé jeudi aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de désigner les chauffeurs et livreurs de l'entreprise comme du personnel non-sanitaire essentiel ayant droit à recevoir rapidement des doses du vaccin contre le coronavirus. Dans une lettre adressée au comité de conseil des CDC, la firme a déclaré que ses chauffeurs assuraient l'indispensable transport de travailleurs essentiels et permettaient à d'autres de rester confinés et commander des repas en livraison. "Un accès rapide au vaccin aiderait nos chauffeurs et nos livreurs à continuer de jouer leur rôle essentiel tout en réduisant les risques qu'ils contractent, ou éventuellement transmettent, le virus par inadvertance", est-il écrit dans le document, signé par la directrice des affaires fédérales d'Uber, Danielle Burr. Plusieurs groupes industriels, notamment dans le secteur agroalimentaire, ont demandé aux autorités de donner priorité à leurs employés lors des premières distributions du vaccin. Des représentants de l'administration américaine ont estimé que jusqu'à 20 millions de personnes pourraient être vaccinées d'ici la fin de l'année, mais qu'il faudrait attendre l'été 2021 pour que la plupart des Américains aient accès au vaccin. Le comité de conseil des CDC prépare actuellement des recommandations sur la distribution du vaccin. Il a déclaré mardi que le personnel de santé et les établissements de soins de longue durée devaient être prioritaires. (Tina Bellon; version française Jean Terzian)

