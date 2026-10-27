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USA : bond des commandes de biens durables plus fort que prévu en septembre
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 13:40

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Après une hausse timide de 0,1% en août, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont grimpé de 1,8% en septembre par rapport au mois précédent, selon le département du Commerce, une progression supérieure à celle de 1,5% qu'anticipaient en moyenne les économistes.

En excluant le secteur des transports, au comportement erratique et dont les commandes ont bondi de 4,6% en septembre, les commandes de biens durables n'ont progressé que de 0,5% le mois dernier, un chiffre légèrement inférieur au consensus, qui était de 0,6%.

Par ailleurs, les livraisons de biens durables ont augmenté de 0,9% en septembre, après un recul de 0,2% le mois précédent. Les équipements de transport ont été les principaux moteurs de cette progression, avec une augmentation de 1,4%.

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