USA-Biden choisit Ron Klain, confident de longue date, comme chef de cabinet

WILMINGTON, Delaware, 12 novembre (Reuters) - Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a nommé mercredi l'un des hauts représentants du Parti démocrate, Ron Klain, comme son chef de cabinet et assistant. Ron Klain est l'un des principaux confidents de Joe Biden et a collaboré pour la première fois avec ce dernier en 1989 lorsqu'il était sénateur. Fervent détracteur de la gestion par le président républicain sortant Donald Trump de la crise sanitaire du coronavirus, Klain devrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'épidémie qu'entend mener la future administration Biden. (Trevor Hunnicutt, avec Ted Hesson et Lisa Lambert à Washington; version française Jean Terzian)

