USA-Biden a prévu de nommer Antony Blinken secrétaire d'Etat

WASHINGTON, 23 novembre (Reuters) - Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a prévu de nommer le diplomate de longue date Antony Blinken au poste de secrétaire d'Etat, a rapporté dimanche Bloomberg, citant des sources non identifiées. Un allié de Joe Biden ayant requis l'anonymat a déclaré à Reuters qu'Antony Blinken était le choix le plus vraisemblable de Biden comme chef de la diplomatie américaine. Selon Bloomberg, une annonce officielle est prévue mardi. L'équipe de transition de Joe Biden a décliné une demande de commentaire. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès d'Antony Blinken. (Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

