 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: baisse plus importante des stocks hebdomadaires de pétrole brut
information fournie par AOF 10/12/2025 à 16:53

(AOF) - Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,812 millions de barils la semaine dernière, après une hausse de 0,574 million de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,2 million de barils. Les stocks d'essence ont progressé la semaine dernière de 6,397 millions de barils, après une hausse de 4,518 millions la semaine précédente; Ils étaient anticipés en hausse de 2,8 millions de barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 2,502 millions de barils, contre 2,059 millions la semaine précédente.

Après cette annonce, le cours du baril de Brent recule vers 16h45 de 1%, à 61,50 dollars.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit sans tendance claire en attendant la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:29 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé sans tendance claire mercredi et Wall Street était également dans le désordre à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens signe un contrat de plus de 500 ME avec les armées allemandes
    information fournie par Zonebourse 10.12.2025 18:22 

    Exosens , en partenariat avec Theon International, annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR). Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l'échelle ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon va payer plus de 580 millions de dollars pour régler une enquête fiscale en Italie
    information fournie par Reuters 10.12.2025 18:21 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Amazon aux paragraphes 3 à 5, et d'un historique d'une affaire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris temporise encore avant la Fed
    information fournie par AFP 10.12.2025 18:08 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,37% mercredi, dans un marché prudent avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs s'attendent à une baisse des taux d'intérêt mais s'interrogent sur leur trajectoire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank