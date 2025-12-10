USA: baisse plus importante des stocks hebdomadaires de pétrole brut

(AOF) - Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,812 millions de barils la semaine dernière, après une hausse de 0,574 million de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,2 million de barils. Les stocks d'essence ont progressé la semaine dernière de 6,397 millions de barils, après une hausse de 4,518 millions la semaine précédente; Ils étaient anticipés en hausse de 2,8 millions de barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 2,502 millions de barils, contre 2,059 millions la semaine précédente.

Après cette annonce, le cours du baril de Brent recule vers 16h45 de 1%, à 61,50 dollars.