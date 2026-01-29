Starbucks vise à retrouver les marges bénéficiaires pré-pandémiques lors de la première journée des investisseurs organisée par le directeur général Niccol

Le géant du café vise une marge de 13,5 à 15 % d'ici à l'exercice 2028

Les marges ont été affectées par la pandémie et les investissements en main-d'œuvre

Le partenariat avec la Chine devrait permettre d'atteindre jusqu'à 20 % de marges internationales

La majorité de la croissance des magasins se fera à l'international

Starbucks SBUX.O cherche à renouer avec les marges bénéficiaires d'avant la pandémie, car la campagne de redressement du directeur général Brian Niccol est "en avance sur le calendrier", ont déclaré les dirigeants lors de la journée des investisseurs de la société qui s'est tenue jeudi, décrivant une stratégie de croissance internationale, de nouvelles boissons et de rénovations de magasins moins chers mais plus accueillants.

"Starbucks a retrouvé son éclat", a déclaré M. Niccol devant un parterre d'analystes et de représentants des médias réunis à l'occasion de cet événement organisé dans l'ouest de Manhattan. La journée des investisseurs est la première de la société depuis l'embauche de M. Niccol en septembre 2024, lorsqu'il a suspendu les prévisions financières pour entreprendre une campagne de redressement appelée "Back to Starbucks", axée sur la refonte des opérations des magasins et la promotion de l'image publique de Starbucks en tant que chaîne de cafés accueillante. Mercredi, le géant du café a annoncé une croissance des ventes aux États-Unis pour la première fois en deux ans.

L'événement a permis de présenter une maquette du nouveau design des magasins Starbucks, avec des sièges en cuir et des vitrines en teck. Starbucks a également proposé des dégustations de nouveaux produits, comme une nouvelle gamme de boissons au matcha, et a présenté de nouvelles technologies en magasin, comme un nouvel équipement d'infusion d'expresso et un "assistant virtuel" alimenté par l'I.A. pour les baristas.

Les dirigeants de Starbucks ont déclaré que d'ici à l'exercice 2028, l'entreprise visait à atteindre une marge d'exploitation allant jusqu'à 15 %, marquant ainsi un redressement après les investissements considérables de Niccol dans le personnel supplémentaire. Les dirigeants ont également déclaré que l'entreprise chercherait à atteindre un bénéfice annuel par action de 3,35 à 4 dollars. Les actions de Starbucks ont chuté d'environ 1,5 % jeudi après l'annonce des objectifs à long terme tant attendus. Lauren Silberman, analyste à la Deutsche Bank, a déclaré que la fourchette des prévisions de bénéfices était "trop large" pendant la partie "questions" de l'événement.

"Cela fait environ 15 mois que le directeur général a pris la barre du navire et le redressement de la situation peut prendre plus de temps que prévu. Il y a des améliorations progressives, mais le prix de l'action est à peu près au même niveau que lorsqu'il est devenu directeur général", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management. Les actions ont augmenté d'environ 7 % depuis que M. Niccol a pris ses fonctions de directeur général en septembre 2024, surpassant une augmentation d'environ 1 % de l'indice Reuters des restaurants américains, mais sous-performant une augmentation de près de 27 % de l'indice S&P 500.

La directrice financière Cathy Smith a déclaré que Starbucks chercherait à atteindre son objectif de marge pour 2028 grâce à des économies de coûts, telles que la réduction des coûts de rénovation des magasins, et, dans une moindre mesure, à des augmentations ciblées des prix des menus.

Les dirigeants ont également déclaré que la structure de la licence prévue pour ses magasins en Chine, en partenariat avec Boyu Capital, permettra à l'entreprise de dégager des marges plus élevées. Brady Brewer, chef de la division internationale de Starbucks, a déclaré que la marge d'exploitation internationale pourrait dépasser 20 % d'ici 2028.

Starbucks prévoit d'ajouter plus de 2 000 nouveaux magasins à l'international en 2028, soit une croissance supérieure à celle des États-Unis. "Le monde veut plus de Starbucks", a déclaré Brewer. Les dirigeants ont également annoncé une refonte du programme de récompenses de l'entreprise, en réintroduisant une structure à plusieurs niveaux. Tressie Lieberman, responsable de la marque, a déclaré que si la moitié des membres du programme de fidélisation de Starbucks achetaient chez Starbucks une fois de plus au cours d'une année, cela représenterait un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 150 millions de dollars. M. Niccol a déclaré que l'entreprise allait également améliorer sa chaîne d'approvisionnement, notamment grâce à des initiatives en matière d'IA, et qu'elle souhaitait que 90 % des cafés qu'elle possède soient réapprovisionnés quotidiennement d'ici à la fin de l'année 2026. Starbucks a longtemps lutté avec des pénuries de produits dues à des dysfonctionnements profonds de la chaîne d'approvisionnement, a rapporté Reuters mardi.

M. Niccol a déclaré que l'entreprise avait progressé dans la réduction des ruptures de stock au cours des six derniers mois, sans donner de chiffres précis.

"Pendant la plus grande partie de notre histoire, Starbucks a offert des rendements exceptionnels aux investisseurs. Nous sommes déterminés à apporter à nouveau une valeur exceptionnelle", a déclaré Cathy Smith.