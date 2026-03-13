USA-Baisse moins forte que prévu du moral des ménages en mars-Michigan

Le moral des ménages américains s'est dégradé moins que prévu en mars, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a baissé à 55,5 ce mois-ci après 56,6 en février. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 55,0.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 57,8 ce mois-ci après 56,6 le mois précédent.
En revanche, celle des perspectives a baissé à 54,1 en mars contre 56,6 en janvier.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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