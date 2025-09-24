USA : Baisse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 0,607 million de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 0,800 million. Ces stocks avaient reculé de 9,285 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 1,081 million de barils, contre un repli de 2,347 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont baissé de 1,685 million de barils, après une hausse de 4,046 millions.
A lire aussi
-
PayPal annonce un accord de deux ans avec Blue Owl Capital pour céder environ 7 MdUSD de créances 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) issues de son produit 'Pay in 4' aux États-Unis. L'entreprise restera en charge de l'octroi et du service client. La solution BNPL, lancée ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les propos prudents du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des taux, et avant la publication de nouvelles données sur ... Lire la suite
-
La Cour d’appel de Paris a annoncé mercredi avoir condamné Sanofi et Sanofi Winthrop Industrie à payer 150,7 millions d'euros à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles. ... Lire la suite
-
Le géant belge de la chimie Syensqo, qui avait décidé en 2024 de cesser de produire de la vanilline (arôme de vanille) synthétique à Saint-Fons dans le Rhône, va relancer cette production "d'ici fin 2025" mais entend toujours céder la branche dont elle dépend, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer