USA : Baisse inattendue des stocks hebdomadaires de pétrole
information fournie par AOF 24/09/2025 à 16:35

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 0,607 million de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient une hausse de 0,800 million. Ces stocks avaient reculé de 9,285 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 1,081 million de barils, contre un repli de 2,347 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont baissé de 1,685 million de barils, après une hausse de 4,046 millions.

Pétrole et parapétrolier
