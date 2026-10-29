USA-Baisse inattendue des inscriptions au chômage à 194.000

Les inscriptions au chômage ont baissé aux États-Unis, s'établissant à 194.000 lors de la semaine au 24 octobre, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 199.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 17 octobre ont été révisées en hausse à 195.000 par rapport à une estimation initiale de 194.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 196.750, contre 198.000 (révisé de 197.750) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,701 million lors de la semaine au 17 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,722 million (révisé de 1,728 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)