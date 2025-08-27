USA: baisse des stocks de brut, d'essence et de distillats
27/08/2025
Les stocks de brut ont diminué de 2,4 millions de barils, à 418,3 millions, tandis que ceux d'essence se sont contractés de 1,2 million lors de la semaine au 22 août.
Les réserves de produits distillés, qui incluent notamment le fioul domestique, ont quant à elles reculé de 1,8 million.
Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a reculé à 94,6% contre 96,6% la semaine précédente.
Le brut léger américain a légèrement accru ses gains après la publication des chiffres de l'EIA pour désormais se traiter au-delà de 63,7 dollars le baril en hausse de près de 0,8%.
