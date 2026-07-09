USA-Baisse des inscriptions au chômage à 215.000

Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis, lors de la semaine au 4 juillet à 215.000, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 218.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 27 juin ont été révisées en hausse à 217.000, par rapport à une estimation initiale de 215.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 218.750 contre 222.500 (révisé de 222.000) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,814 million lors de la semaine au 27 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,806 million (révisé de 1,814 million).