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USA-Baisse des inscriptions au chômage à 215.000
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 14:48

Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 juin, à 215.000 contre 227.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 6 juin ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 226.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 224.250 contre 223.500 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,821 million lors de la semaine au 13 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,800 million (révisé de 1,810 million) la semaine précédente.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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