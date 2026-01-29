 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Baisse des inscriptions au chômage à 209. 000
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 14:41

Les inscriptions au chômage ont reculé aux Etats-Unis lors de la semaine au 24 janvier, à 209.000 contre 210.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 205.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 17 janvier ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 200.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 206.250 contre 204.000 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,827 million lors de la semaine au 17 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,865 million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Open d'Australie
    Tennis: Sabalenka retrouve Rybakina en finale de l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 29.01.2026 14:55 

    par Ian Ransom La Biélorusse Aryna Sabalenka a facilement battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-2, 6-3) jeudi, lors d'une confrontation dominée par l'enjeu diplomatique, pour rejoindre la finale ‍de l'Open d'Australie lors de laquelle elle sera opposée à la Kazakhstanaise ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.01.2026 14:49 

    (Actualisé avec Mastercard, Royal Caribbean, International Paper, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le ... Lire la suite

  • Des passagers arrivent à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, au Niger, le 22 septembre 2023 ( AFP / - )
    Niger: probable attaque jihadiste contre l'aéroport, les autorités silencieuses
    information fournie par AFP 29.01.2026 14:34 

    Le régime militaire au Niger restait silencieux jeudi après une probable attaque jihadiste qui a visé pendant la nuit l'aéroport de la capitale Niamey, où la vie reprenait son cours. Le Niger, pays sahélien en proie à des violences jihadistes récurrentes, est dirigé ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Easyjet creuse ses pertes au premier trimestre, pénalisé par ses investissements
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 14:29 

    La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé jeudi des pertes en hausse de 52% pour son premier trimestre décalé, pénalisée par "ses investissements stratégiques" dans des aéroports italiens et un "environnement concurrentiel toujours marqué". Les pertes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank