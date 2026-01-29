USA-Baisse des inscriptions au chômage à 209. 000

Les inscriptions au chômage ont reculé aux Etats-Unis lors de la semaine au 24 janvier, à 209.000 contre 210.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 205.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 17 janvier ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 200.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 206.250 contre 204.000 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,827 million lors de la semaine au 17 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,865 million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)