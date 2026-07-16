USA-Baisse des inscriptions au chômage à 208.000

Les inscriptions au chômage ont baissé de façon inattendue aux Etats-Unis, à 208.000, lors de la semaine au 11 juillet, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 217.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 4 juillet ont été révisées en hausse à 216.000, par rapport à une estimation initiale de 215.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 214.250 contre 219.000 (révisé de 218.750) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,805 million lors de la semaine au 4 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,821 million (révisé de 1,814 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)