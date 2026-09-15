USA-Baisse de l'indice d'activité "Empire State" en septembre

L'activité manufacturière dans la région de New York a reculé plus que prévu en septembre, montre mardi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à +7,6 après ​​+20,6 en août.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +15,0 en septembre.

La composante des nouvelles commandes ressort à +2,0 en septembre après +17,3 le mois dernier et celle de l'emploi à +10,6 après +9,3 en août.​

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a baissé pour atteindre +29,0 après +32,1 en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)