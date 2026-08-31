USA-Amazon poursuivi en justice par la FTC et 22 Etats pour ses pratiques publicitaires

par Greg Bensinger

La Commission fédérale du commerce (FTC) des Etats-Unis a lancé lundi une action en justice contre Amazon AMZN.O pour ses pratiques publicitaires, à laquelle se sont joints 22 Etats américains, montre une procédure judiciaire.

Dans sa plainte, la FTC reproche au géant du commerce en ligne d'avoir illégalement augmenté les prix pour les annonceurs en relevant secrètement le prix minimum requis pour diffuser des publicités promouvant leurs produits.

L'agence estime que cette pratique a fait perdre aux annonceurs 20 milliards de dollars, voire davantage.

"Amazon a pu générer des milliards de dollars de bénéfices aux dépens de ses clients utilisant la publicité aux enchères", est-il écrit dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral du district ouest de l'Etat de Washington.

Les annonceurs ont subi un préjudice de plusieurs milliards de dollars en raison de la hausse des prix publicitaires, tandis que les Etats américains associés à la plainte pourraient demander des sanctions civiles et tenter de récupérer une partie de cette somme, poursuit la FTC.

Dans un article de blog publié lundi, Amazon a réfuté ces allégations, affirmant que ses pratiques publicitaires visent à présenter aux acheteurs les publicités les plus pertinentes. Le groupe ajoute que le coût moyen par clic pour les annonceurs est resté stable de 2019 à 2024, tandis que les ventes générées par ces clics ont augmenté.

"L'approche d'Amazon en matière de tarifaire contredit toute suggestion de préjudice pour les consommateurs", écrit Amazon.

"Nous proposons chaque jour à nos clients les prix les plus bas sur une sélection de produits extrêmement large, et nous veillons à ce que nos prix de vente au détail et de produits alimentaires soient égaux ou inférieurs à ceux proposés par d'autres distributeurs".

En septembre dernier, Amazon avait accepté de verser 2,5 milliards de dollars pour des amendes et des remboursements à ses abonnés à son service de fidélité Prime afin de mettre fin aux accusations de la FTC selon lesquelles il aurait trompé ses clients pour générer des abonnements.

L'action Amazon a fini en repli de 2,49% contre une baisse de 0,70% pour le Dow Jones, un recul de 0,33% pour le S&P 500 et un reflux de 0,11% pour le Nasdaq.

(Rédigé par Anzar Mehraj à Bangalore; version française Claude Chendjou)