USA: activité économique stable en décembre (Empire State) information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - L'activité économique est restée globalement stable dans l'État de New York en décembre, indiquent les entreprises ayant participé à l'enquête 'Empire State Manufacturing Survey'.



Ainsi, après avoir bondi de 43 pts pour atteindre 31,2 en novembre, l'indice général des conditions d'activité a reculé de 31 pts pour s'établir à 0,2.



Les nouvelles commandes et les expéditions ont légèrement augmenté.

Par ailleurs ,es indicateurs du marché du travail ont signalé une légère baisse de l'emploi et une réduction modérée de la durée moyenne de la semaine de travail.



Les entreprises restent optimistes quant aux perspectives à six mois, bien que légèrement moins qu'en novembre.





