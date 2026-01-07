USA-Accélération surprise de l'indice ISM des services en décembre

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a accéléré de manière inattendue en décembre avec une amélioration de l'emploi et des nouvelles commandes, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.

L'indice ISM sur les services a progressé à 54,4 en décembre contre 52,6 le mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,3 dans le secteur, qui représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 52,0 en décembre après 48,9 en novembre, tandis que celui sur les nouvelles commandes s'est établi à 57,9 après 52,9. Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 64,3 le mois dernier contre 65,4 en novembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)