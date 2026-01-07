 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Accélération surprise de l'indice ISM des services en décembre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 16:16

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a accéléré de manière inattendue en décembre avec une amélioration de l'emploi et des nouvelles commandes, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.

L'indice ISM sur les services a progressé à 54,4 en décembre contre 52,6 le mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,3 dans le secteur, qui représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 52,0 en décembre après 48,9 en novembre, tandis que celui sur les nouvelles commandes s'est établi à 57,9 après 52,9. Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 64,3 le mois dernier contre 65,4 en novembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank