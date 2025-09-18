USA-ABC supprime l'émission "Jimmy Kimmel Live" après des commentaires sur Charlie Kirk

par Lisa Richwine, David Shepardson et Trevor Hunnicutt

ABC a annoncé le retrait de l'antenne de "Jimmy Kimmel Live" après des commentaires de l'animateur de l'émission au sujet du meurtre de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, qui ont suscité des menaces du régulateur américain des communications à l'encontre de Disney DIS.N , propriétaire de la chaîne.

Donald Trump s'est réjoui de cette annonce après avoir fait pression à plusieurs reprises sur certains médias afin qu'ils cessent de diffuser des contenus jugés répréhensibles par le président américain, tandis que des élus démocrates ont critiqué la décision en estimant que la liberté d'expression était en péril.

La suspension de l'émission de Jimmy Kimmel, annoncée mercredi, est la dernière mesure en date à l'encontre de personnalités des médias, d'universitaires, d'enseignants et d'employés d'entreprises en raison de leurs commentaires sur Charlie Kirk à la suite du meurtre de l'activiste.

Alors que des dirigeants républicains et des commentateurs conservateurs ont appelé les Américains à pleurer Charlie Kirk avec respect sous peine de sanctions, certains ont été licenciés ou suspendus après avoir discuté en ligne du meurtre.

Jimmy Kimmel, qui s'en est souvent pris à Donald Trump dans son émission nocturne, s'est attiré des critiques en raison de ses commentaires sur le sujet, lundi, dans un monologue.

"Nous avons touché le fond ce week-end, avec la bande MAGA ("Make America Great Again", NDLR) qui tente désespérément de faire passer le jeune qui a tué Charlie Kirk pour autre chose que l'un d'entre eux, et qui fait tout ce qu'elle peut pour marquer des points sur le plan politique", a-t-il déclaré.

Charlie Kirk, militant de 31 ans et figure de la galaxie Trump, a été abattu le 10 septembre d'une balle en plein cou alors qu'il s'exprimait dans une université de l'Utah. Un suspect de 22 ans a été inculpé pour ce meurtre, dont le mobile précis n'a pas encore été élucidé.

"NOUS POUVONS RÉGLER CELA DE MANIÈRE SIMPLE"

Les commentaires de Jimmy Kimmel ont fait réagir le président de la Commission fédérale des communications (CFC), Brendan Carr, qui a demandé aux chaînes locales de cesser de diffuser "Jimmy Kimmel Live".

Brendan Carr a également laissé entendre que la commission pourrait ouvrir une enquête et que les chaînes risquaient de se voir infliger une amende ou de perdre leur licence en cas de récidive dans la diffusion de certains commentaires.

"Il s'agit d'une question très sérieuse pour Disney. Nous pouvons régler cela de manière simple ou compliquée", a-t-il déclaré lors d'un podcast avec le commentateur conservateur Benny Johnson diffusé mercredi.

"Disney doit montrer des signes de changement. Mais ce sont les stations locales titulaires de licences, qui diffusent ses contenus, qui doivent désormais prendre leurs responsabilités et dire clairement que ce genre de propos (..) ne répond pas aux besoins de nos communautés locales", a déclaré Brendan Carr.

Après cette intervention, Nexstar Media Group NXST.O a annoncé qu'il cesserait de diffuser l'émission sur ses 32 chaînes affiliées à ABC, invoquant les commentaires de Jimmy Kimmel.

Alors que Nexstar a besoin du feu vert de la CFC pour acquérir son rival Tegna TGNA.N pour 6,2 milliards de dollars, Brendan Carr a salué sa décision et a remercié le groupe de médias d'avoir "fait ce qu'il fallait".

Peu après l'annonce de la décision de Nexstar, ABC, qui détient des licences approuvées par la CFC pour les chaînes locales qui lui sont affiliées, a également annoncé que Jimmy Kimmel serait retiré de l'antenne.

TRUMP APPLAUDIT

"Jimmy Kimmel Live sera déprogrammée pour une durée indéterminée", a déclaré un porte-parole d'ABC, sans plus de précisions.

Sinclair, le plus grand groupe national affilié à ABC, a ensuite déclaré qu'il ne diffuserait pas l'émission de Jimmy Kimmel, même si ABC décidait de la rétablir, à moins que des "mesures appropriées" ne soient prises.

Sinclair a également demandé à Jimmy Kimmel de présenter ses excuses et a déclaré qu'il diffuserait vendredi un hommage à Charlie Kirk sur le créneau horaire du présentateur.

Jimmy Kimmel, vu mercredi quittant le théâtre El Capitan où son émission est enregistrée, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Donald Trump a applaudi les mesures à l'encontre du présentateur tout en demandant à Comcast CMCSA.O , propriétaire de NBC, de renvoyer Jimmy Fallon et Seth Meyers, les animateurs des émissions humoristiques de fin de soirée de la chaîne, coutumiers de moqueries au sujet du locataire de la Maison blanche.

"Félicitations à ABC d'avoir enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait", a-t-il écrit dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Les démocrates ont critiqué le retrait de Jimmy Kimmel de l'antenne, le sénateur Ed Markey qualifiant cette décision de "censure en action".

La commissaire de la CFC, Anna Gomez, seul membre démocrate de l'organisme, a déclaré que les lois américaines sur la liberté d'expression devraient empêcher la commission de dicter aux médias ce qu'ils peuvent diffuser.

"Cette administration utilise de plus en plus le poids du pouvoir gouvernemental pour réprimer des expressions légales", a-t-elle déclaré à CNN.

Les syndicats représentant les scénaristes et les acteurs à Hollywood ont déclaré que la décision d'ABC constituait une atteinte à la liberté d'expression protégée par la Constitution et que la chaîne n'aurait pas dû céder face aux pressions du gouvernement américain.

(Reportage Lisa Richwine à Los Angeles, David Shepardson et Trevor Hunnicutt à Washington, avec Kanishka Singh, Costas Pitas, Dawn Chmielewski, Rollo Ross et Ismail Shakil rédigé par David Shepardson et Daniel Trotta, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)