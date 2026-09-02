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USA : 38 000 emplois privés en août selon ADP
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 14:25
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Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 38 000 emplois en août, selon le rapport du cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre inférieur aux 47 000 créations attendues en moyenne par les économistes.

Les employeurs privés ont enregistré leur rythme de création d'emplois le plus faible depuis janvier. Des emplois ont été détruits dans l'industrie manufacturière, les services professionnels et l'information, tandis que l'éducation et la santé, la construction, ainsi que les loisirs et l'hôtellerie ont fortement recruté.

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