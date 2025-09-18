USA: -33 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 14:43
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 240 000, en repli anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 920 000 la semaine du 1er septembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en contraction de 7000 par rapport à la semaine précédente.
A lire aussi
-
Crédit Agricole a annoncé jeudi la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année. Dominique Lefebvre est à ce jour président à la fois de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), de la SAS Rue La ... Lire la suite
-
"Extrême droite", "cible sur nos vies": audiovisuel public et médias Bolloré sortent le lance-flammes
Escalade verbale spectaculaire dans la guerre entre l'audiovisuel public et les médias de la galaxie Bolloré: la patronne de France Télévisions a pour la première fois qualifié CNews d'"extrême droite" jeudi, ce qui "met une cible" sur les journalistes de la chaîne ... Lire la suite
-
Par Madison Faller, Global Investment Strategist chez J.P. Morgan Private Bank, suite aux annonces de la Fed "La Fed est officiellement entrée dans un nouveau cycle de baisse des taux, et les investisseurs doivent y voir un signal fort. Détenir trop de liquidités ... Lire la suite
-
Le géant des puces Nvidia va acquérir une participation au capital de son rival en difficulté, le fabricant de semi-conducteurs et microprocesseurs Intel, pour 5 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises américaines dans un communiqué commun. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer