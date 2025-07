USA: -33.000 emplois en juin selon ADP information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Le secteur privé américain a détruit 33.000 emplois au mois de juin, à en croire le rapport mensuel du cabinet de services aux entreprises ADP, semblant ainsi illustrer un ralentissement de la conjoncture économique aux Etats-Unis.



Les pertes d'emplois dans les services professionnels et aux entreprises, ainsi que dans l'enseignement et la santé ont été à l'origine de cette baisse, alors que les loisirs et l'hôtellerie ainsi que l'industrie manufacturière ont affiché des gains.



'Si les licenciements restent rares, l'hésitation à embaucher et la réticence à remplacer les partants ont entraîné des pertes d'emplois', explique Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, notant que ceci n'a pourtant pas encore perturbé la croissance des salaires.





