USA: -3000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 14:42
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 221 750, en hausse anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 953 000 la semaine du 28 juillet (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 15 000 par rapport à la semaine précédente.
