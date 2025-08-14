USA: -3000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 14:42









(Zonebourse.com) - Le Département du Travail annonce avoir enregistré 224 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 août, un chiffre en baisse de 3000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 226 000 à 227 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 221 750, en hausse anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 953 000 la semaine du 28 juillet (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 15 000 par rapport à la semaine précédente.





