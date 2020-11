Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Un groupe de républicains exhortent le parti à exiger la défaite de Trump Reuters • 23/11/2020 à 17:33









LOS ANGELES, 23 novembre (Reuters) - Plus de 100 anciens responsables républicains de la sécurité nationale des Etats-Unis ont exigé lundi que les dirigeants du parti dénoncent le refus de Donald Trump de concéder sa défaite face à Joe Biden à l'élection du 3 novembre, jugeant cette posture dangereuse pour les institutions et antidémocratique. Ce groupe, composé d'ex-responsables des administrations de Ronald Reagan, de George Bush père et fils et du président sortant, a été formé en août et soutient depuis ouvertement le candidat démocrate. Il dénonce notamment le silence de la plupart des élus républicains du Congrès alors que Donald Trump a multiplié les recours judiciaires pour contester un scrutin qu'il juge entaché de fraudes, sans en apporter la moindre preuve. "En encourageant les manoeuvres dilatoires du président Trump ou en gardant le silence, les dirigeants républicains mettent en danger la démocratie et la sécurité nationale américaines", écrit le groupe baptisé "Anciens responsables républicains de la sécurité nationale pour Biden". Parmi les membres de ce groupe figurent le général à la retraite Michael Hayden, ancien patron de la NSA et directeur de la CIA, William Webster, ex-directeur de la CIA et du FBI, et John Negroponte, directeur du renseignement national (DNI) sous Bush. Selon les résultats publiés par les chaînes de télévision américaines, Joe Biden a remporté la présidentielle avec 306 voix au collège électoral contre 232 pour le président sortant, alors que 270 suffisent pour être élu. Le candidat démocrate devance par ailleurs le républicain de plus de six millions de voix. (Tim Reid; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

