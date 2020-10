Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Twitter supprime 130 comptes pour nuisances lors du débat Trump-Biden Reuters • 01/10/2020 à 05:01









1er octobre (Reuters) - Twitter TWTR.N a indiqué mercredi avoir supprimé 130 comptes accusés d'avoir tenté de perturber les discussions publiques durant le premier débat aux Etats-Unis entre le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden en amont du scrutin du 3 novembre. Le réseau social a déclaré que les comptes, qui semblaient être liés à l'Iran, avaient été supprimés sur la base de "renseignements" fournis par le FBI. Ces comptes étaient peu suivis et n'ont pas provoqué d'impact dans le débat public, a ajouté Twitter, précisant que l'ensemble des informations et des contenus de ces comptes seraient rendus publics une fois l'enquête terminée. Le FBI a prévenu que des acteurs étrangers et des cybercriminels allaient vraisemblablement mener une campagne de désinformation à propos de l'élection présidentielle américaine et des résultats de celle-ci. (Aakriti Bhalla à Bangalore; version française Jean Terzian)

