Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Twitter et Facebook veulent avertir de toute revendication prématurée Reuters • 03/11/2020 à 06:00









3 novembre (Reuters) - Twitter TWTR.N et Facebook FB.O ont fait part lundi de mesures pour avertir leurs utilisateurs sur d'éventuels messages des candidats à l'élection présidentielle américaine ou de leurs équipes de campagne revendiquant la victoire avant les résultats officiels, avec l'apposition d'une vignette d'avertissement. Cette annonce intervient alors que les réseaux sociaux s'attendent à un cycle électoral inhabituel du fait du grand nombre d'Américains ayant transmis leur bulletin de vote par anticipation par voie postale, ce qui pourrait provoquer un retard dans l'annonce des résultats officiels. Twitter a indiqué que des avertissements - comme la mention "des sources officielles n'ont pas le même résultat" ou "des sources officielles n'ont pas déclaré le scrutin clos lors de la diffusion de ce tweet" - pourront être placés dès le soir de l'élection, ce mardi, et jusqu'à l'investiture, en janvier. Facebook a fait savoir qu'il ajouterait des informations spécifiques et des messages d'avertissement aux publications déclarant prématurément la victoire, et qu'il surveillerait aussi en direct mardi d'éventuels problèmes tels des tentatives de nuire à la participation ou d'intimider les électeurs. Les réseaux sociaux font face à une pression accrue pour lutter contre la désinformation liée aux élections et se préparer à l'éventualité de troubles autour de la présidentielle américaine. Dans une publication sur son blog, Twitter a précisé qu'il considérerait comme sources officielles les responsables électoraux des États et les organes d'information nationaux tels que ABC News, Associated Press, CNN et Fox News. (Munsif Vengattil, Elizabeth Culliford et Bhargav Acharya ; version française Charles Regnier, Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -0.67% TWITTER NYSE -4.50%