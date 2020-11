Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump revendique sa victoire alors que la course reste indécise Reuters • 04/11/2020 à 08:40









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Donald Trump a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi que les résultats de l'élection étaient "phénoménaux" et a revendiqué sa victoire face à Joe Biden même si les résultats dans plusieurs Etats clefs restent encore indécis. "Franchement, nous avons remporté cette élection", a-t-il déclaré dans une allocution prononcée depuis la Maison blanche, ajoutant qu'un "petit groupe de gens" essayait de lui voler la victoire. Le président républicain sortant a affirmé avoir remporté la Floride, l'Ohio, le Texas mais aussi la Georgie, la Caroline du Nord et s'est dit en passe de remporter la Pennsylvanie "avec une marge énorme". Aucun résultat ne garantit pourtant à ce stade l'issue de son duel avec Biden dans plusieurs de ces Etats en balance, y compris la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et la Georgie, et les grands réseaux de télévision ainsi que l'institut Edison Research montrent que Trump n'est pas assuré à ce stade de remporter au Collège électoral les 270 voix nécessaires à sa réélection. (Jeff Mason version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

