USA 2020-Trump ne renonce pas à ses actions en justice, dit sa porte-parole

WASHINGTON, 15 décembre (Reuters) - Donald Trump n'a pas renoncé à ses actions en justice pour contester le résultat de l'élection présidentielle aux Etats-Unis malgré la confirmation de la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden par le collège des grands électeurs, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison blanche. "Il continue les procédures en cours", a dit Kayleigh McEnany à la presse. VOIR AUSSI Le Collège électoral confirme la victoire de Biden (Steve Holland et Jeff Mason version française Bertrand Boucey)

