USA 2020-Trump limoge le directeur de la cybersécurité

WASHINGTON, 18 novembre (Reuters) - Donald Trump a annoncé mardi avoir limogé le directeur de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (Cisa), déclarant que Chris Krebs avait effectué un communiqué "très inexact" sur la sécurité de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Via Twitter, le président républicain sortant a répété ses accusations selon lesquelles le scrutin a été entaché d'irrégularités et de fraude. Le réseau social a apposé une mention au message publié par Donald Trump pour avertir de la véracité contestée de ces propos sur l'élection. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

