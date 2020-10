Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump et Biden s'opposent sur la crise sanitaire lors d'un ultime débat Reuters • 23/10/2020 à 04:59









par Trevor Hunnicutt et Jeff Mason NASHVILLE, Tennessee, 23 octobre (Reuters) - Joe Biden a renouvelé ses critiques sur la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire du coronavirus, jeudi à Nashville (Tennessee), lors du second et ultime débat entre les deux rivaux en amont de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Donald Trump a affiché plus de retenue que lors du premier débat chaotique et miné par des interruptions, fin septembre à Cleveland (Ohio) , mais la confrontation entre le président républicain et son rival démocrate a tout de même été marquée par des attaques personnelles entre deux hommes qui n'affichent pas un grand respect l'un pour l'autre. A douze jours de l'"Election Day", le rendez-vous constituait l'une des dernières opportunités pour Donald Trump de modifier le cours de la campagne électorale, dominée par la question de la crise sanitaire du coronavirus qui a tué plus de 221.000 personnes aux Etats-Unis. Les derniers sondages placent l'actuel locataire de la Maison blanche en retrait par rapport à l'ancien vice-président dans les intentions de vote, toutefois l'écart entre les deux rivaux est restreint dans les "swing states" - les Etats qui devraient décider de l'issue de l'élection. "Quiconque responsable d'autant de morts ne devrait pas rester président des Etats-Unis", a déclaré Joe Biden en référence à la crise sanitaire. Donald Trump a défendu son approche face à l'épidémie de coronavirus et affirmé que le plus dur était passé. "Nous effectuons un virage. (Le virus) s'en va", a dit le président républicain, qui a minimisé pendant des mois la gravité du coronavirus. L'actuel locataire de la Maison blanche a aussi déclaré que la disponibilité d'un vaccin était potentiellement une question de "semaines". La plupart des experts sanitaires, dont des représentants de l'administration, estiment qu'il est peu probable qu'un vaccin soit disponible à grande échelle avant l'été 2021. Plusieurs Etats américains, dont l'Ohio - considéré comme décisif pour le scrutin -, ont fait état de records de nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus, laissant suggérer une accélération de l'épidémie. VOIR AUSSI EN DIRECT-Dernier duel Trump-Biden avant le sprint final (avec James Oliphant et Chris Kahn; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.