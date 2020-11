Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump autorise les services généraux à débuter la transition Reuters • 24/11/2020 à 00:39









WASHINGTON, 24 novembre (Reuters) - Donald Trump a autorisé lundi la directrice des services généraux de l'administration américaine (GSA), Emily Murphy, à engager le processus de transition pour le président élu Joe Biden, tout en promettant de poursuivre la bataille juridique pour contester les résultats de l'élection présidentielle. "Je veux remercier Emily Murphy aux GSA pour son dévouement et sa loyauté indéfectibles envers notre pays. Elle a été harcelée, menacée, violentée - et je ne veux pas que cela lui arrive, ni à sa famille, ni aux employés des GSA", a dit le président républicain sortant sur Twitter. "Je recommande qu'Emily et son équipe fassent le nécessaire en ce qui concerne les protocoles initiaux, et j'ai dit à mon équipe de faire de même", a ajouté Donald Trump. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

