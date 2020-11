Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump accuse les démocrates de tenter de "voler" l'élection Reuters • 04/11/2020 à 06:55









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Le président républicain sortant Donald Trump a accusé les démocrates de tenter de "voler" l'élection présidentielle de mardi aux Etats-Unis, ajoutant qu'il ne les laisserait pas faire. S'exprimant via Twitter dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a indiqué qu'il s'exprimerait au cours de la nuit, évoquant une "grande victoire". Les projections de l'institut Edison Research et des principaux médias américains donnent le président sortant victorieux en Floride, un Etat crucial en vue d'une réelection. (Rédaction de Washington, version française Jean Terzian)

