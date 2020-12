Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump a levé 207 millions de dollars depuis l'élection Reuters • 04/12/2020 à 05:10









(Ajoute fonds récoltés par la campagne Biden §3) par Simon Lewis et Makini Brice WASHINGTON, 4 décembre (Reuters) - La campagne Trump et le Comité national républicain ont levé 207,5 millions de dollars depuis l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, alors que le président sortant a cherché à obtenir des contributions pour financer les démarches visant à faire annuler la victoire du démocrate Joe Biden. Cette somme porte à 495 millions de dollars les fonds récoltés entre le 15 octobre et le 23 novembre, a précisé la campagne Trump dans un communiqué diffusé jeudi. La campagne Biden a récolté 112 millions de dollars au cours de la même période, selon des données transmises jeudi à la Commission fédérale des élections. Donald Trump refuse d'admettre sa défaite et dénonce sans preuve une vaste fraude pour expliquer la victoire de son rival démocrate. Le directeur de la campagne Trump, Bill Stepien, a déclaré dans le communiqué que cette levée de fonds plaçait Donald Trump en mesure "de poursuivre le combat pour nettoyer notre processus électoral corrompu dans de très nombreuses régions du pays". Donald Trump et ses alliés ont déposé plusieurs requêtes devant les tribaux d'Etats décisifs pour le scrutin du 3 novembre mais ont échoué à présenter des preuves d'une vaste fraude ou d'irrégularités ayant pu affecter les résultats. La Cour suprême du Wisconsin a refusé jeudi d'étudier une plainte de la campagne Trump dénonçant les résultats dans l'Etat et demandant l'invalidation de quelque 221.323 bulletins transmis par correspondance en évoquant des irrégularités. Peu après l'"Election Day", la campagne Trump a commencé à solliciter les partisans du président républicain, par courriel et sms, pour demander des contributions au "Fond officiel de défense de l'élection" afin de "protéger les résultats" et de poursuivre le "combat" au-delà du 3 novembre. Une analyse effectuée par Reuters de documents de cette collecte a montré que le campagne Trump disposait de latitude pour l'utilisation des fonds et qu'une grande partie des fonds ne serait pas nécessairement utilisés pour les recours juridiques mais par exemple pour effacer des dettes de campagne. (version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.