USA 2020/PROJECTIONS-279 grands électeurs pour Biden, 217 pour Trump et 42 encore à attribuer - Edison Research

(Actualisé avec dernier état des estimations d'Edison Research dans les derniers Etats) WASHINGTON, 11 novembre (Reuters) - Donald Trump a été donné vainqueur mercredi de l'élection présidentielle en Alaska par l'institut Edison Research, mais son gain de trois grands électeurs ne modifie pas la donne: Joe Biden est le président-élu des Etats-Unis. Au Collège électoral, qui désignera le 14 décembre prochain le prochain occupant de la Maison blanche, un candidat doit obtenir les voix d'au moins 270 grands électeurs. A ce stade, Biden en a décroché 279, contre 217 désormais pour Trump, qui refuse de reconnaître la victoire de son adversaire démocrate. Huit jours après l'élection, aucun vainqueur n'a été déclaré dans trois Etats encore: la Caroline du Nord (15 grands électeurs), où Trump fait la course en tête, et la Georgie (16) et l'Arizona (11), qui penchent du côté de Biden. Pour ce qui est du vote populaire (à l'échelon national), Biden est désormais crédité de 77,3 millions de voix contre 72,2 millions pour Trump. GEORGIE (16) Joe Biden et Donald Trump sont au coude à coude, mais le candidat démocrate est passé devant en fin de semaine dernière. D'après les dernières estimations d'Edison Research, le président-élu obtient 49,5% des voix contre 49,2% pour le président sortant, après dépouillement de 99% du vote estimé. Le secrétaire d'Etat de Georgie a confirmé mercredi qu'un nouveau décompte des bulletin aurait lieu compte tenu de la faiblesse de l'écart. CAROLINE DU NORD (15) Après dépouillement de 98% des votes estimés, Donald Trump conserve la tête face à son rival démocrate, avec 50% des suffrages contre 48,7% pour Joe Biden, selon les projections d'Edison Research. ARIZONA (11) Joe Biden reste en tête mais le président sortant a continué de refaire une partie de son retard (49,4% contre 49,0%). AP et Fox considèrent que l'Arizona est acquis à Joe Biden. LES ÉTATS REMPORTÉS PAR JOE BIDEN Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, District de Columbia (Washington), Hawaï, Illinois, Maine (3), Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska (1), Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, Virginie, l'Etat de Washington et le Wisconsin. LES ÉTATS REMPORTÉS PAR DONALD TRUMP Alabama, Alaska, Arkansas, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Floride, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine (1), Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska (4 grands électeurs), Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginie-Occidentale et Wyoming. VOIR AUSSI MERCREDI 11 NOVEMBRE Biden poursuit ses préparatifs, Trump s'accroche à son espoir LE POINT sur la victoire de Joe Biden SAMEDI 7 NOVEMBRE Biden remporte la présidentielle dans un pays profondément divisé EN DIRECT Joe Biden élu président des Etats-Unis, selon les médias <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LE POINT sur la victoire de Joe Biden EN DIRECT Joe Biden élu président des Etats-Unis, selon les médias ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

