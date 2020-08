Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Premier meeting en commun pour Biden et Harris Reuters • 13/08/2020 à 00:00









12 août (Reuters) - Joe Biden et Kamala Harris sont apparus ensemble pour la première fois en public mercredi, au lendemain de la nomination de la sénatrice de Californie comme candidate au poste de vice-présidente des Etats-Unis au côté du rival démocrate de Donald Trump pour le scrutin de novembre. Réunis dans un gymnase de Wilmington, la ville de Biden dans le Delaware, l'ancien vice-président de Barack Obama a salué l'expérience et le parcours de l'ancienne procureure, étoile montante du parti démocrate et détractrice de la politique migratoire du président républicain. "Je ne doute pas d'avoir choisi la bonne personne pour se joindre à moi en tant que prochaine vice-présidente des Etats-Unis, et cette personne est la sénatrice Kamala Harris,", a affirmé Joe Biden. "Elle sera prête le jour J pour faire le travail. Nous sommes tous les deux prêts à travailler pour reconstruire la nation", a-t-il ajouté. La réunion de Wilmington coïncidait avec le troisième anniversaire d'un rassemblement de la droite suprémaciste blanche à Charleston, en Virginie, qui avait donné lieu à de violents affrontements entre militants d'extrême droite et manifestants antiracistes. Joe Biden a déclaré que le commentaire de Donald Trump à propos de ces incidents - le président déclarant qu'"il y a des gens bien des deux côtés" - l'avait convaincu de se porter candidat à la présidence. VOIR AUSSI ENCADRE-USA 2020-Comment Kamala Harris a trouvé l'identité politique qui lui faisait défaut ANALYSE-Kamala Harris, cible mouvante pour la campagne de Trump (Trevor Hunnicutt, Joseph Ax et James Oliphant; version française Jean-Stéphane Brosse)

