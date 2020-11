Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Plus de 100 millions d'Américains ont voté par anticipation Reuters • 03/11/2020 à 17:55









WASHINGTON, 3 novembre (Reuters) - Plus de 100 millions d'électeurs américains ont participé par anticipation à l'élection présidentielle aux Etats-Unis, du jamais vu dans l'histoire politique du pays, selon les dernières données publiées mardi par l'US Elections Project de l'université de Floride. Cet engouement massif pour le vote anticipé, par voie postale ou dans les bureaux de vote ouverts à l'avance, représente près des trois quarts de la totalité des électeurs ayant participé à la précédente élection présidentielle, en 2016, et présage donc d'une mobilisation record de l'électorat. Il s'explique en partie par la polarisation de la société américaine après quatre années de présidence Trump mais aussi par l'épidémie meurtrière de coronavirus qui a conduit une grande partie de l'électorat à voter en avance pour éviter les files d'attente et les rassemblements dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Mais l'importance considérable du vote anticipé pourrait retarder les opérations de dépouillement et faire naître une vive incertitude quant à l'identité du futur occupant de la Maison blanche. VOIR AUSSI Des Américains divisés élisent leur président après une campagne tumultueuse ENCADRE La nuit électorale ENCADRE Les étapes clé de la campagne électorale (Joseph Ax version française Henri-Pierre André)

