USA 2020-Le vote en voie de validation dans le Michigan et en Pennsylvanie

par James Oliphant WASHINGTON, 23 novembre (Reuters) - Les efforts déployés par Donald Trump et ses avocats pour inverser le résultat de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre pourraient être réduits à néant ce lundi par d'importantes décisions dans deux Etats clés du scrutin. Le Michigan pourrait en effet valider les résultats du vote dans la journée et la Pennsylvanie devrait se rapprocher à grands pas de l'étape définitive de la certification. Donald Trump, qui a perdu ces deux Etats il y a vingt jours, refuse de concéder sa défaite face au démocrate Joe Biden mais si le Michigan et la Pennsylvanie certifient leurs résultats, 36 grands électeurs tomberont définitivement dans l'escarcelle de l'ancien vice-président de Barack Obama, lui assurant la majorité de 306 grands électeurs sur 270 dont le créditent les grands médias américains depuis le 7 novembre. Le bureau électoral du Michigan, qui compte deux démocrates et deux républicains, doit se réunir dans la journée pour décider ou non de certifier les résultats. Joe Biden y a devancé Donald Trump de plus de 150.000 voix d'après le décompte des bulletins mais un des membres républicains du bureau, Norman Shinkle, a laissé entendre dans de récentes interviews qu'il était en faveur d'un report de la certification, invoquant des irrégularités techniques. Celles-ci n'affecteraient cependant que quelques centaines de voix. Un blocage à ce stade de la certification des résultats impliquerait sans doute le renvoi du litige devant les cours d'appel fédérales, le bureau électoral étant tenu par la loi de valider les résultats. Si les membres du bureau venaient à refuser, la gouverneure démocrate du Mighican, Gretchen Whitmer, a l'autorité requise pour les remplacer. En Pennsylvanie, ce lundi est également la date butoir pour que les comtés envoient leurs décomptes de voix certifiés à la secrétaire de l'Etat Kathy Boockvar, une démocrate, qui devrait ensuite certifier l'ensemble des résultats dans les jours suivants. Biden a gagné la Pennsylvanie avec de plus de 80.000 voix d'avance. Une fois validés les résultats dans tous les Etats, le Collège électoral se réunira le 14 décembre pour élire formellement le 46e président des Etats-Unis. (version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

